Stor show av konståkarna

Hammarö konståkningsklubb bjöd på stor show under torsdagen när klubben arrangerade sin traditionella vårshow. I år var temat "Broadway on ice" och inte mindre än 26 olika nummer bjöds under showen. Konståkarna visade upp sina färdigheter till låtar från bland annat Skönheten och odjuret, Grease, Mamma Mia och A chorus line.