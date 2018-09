Ungdoms-SM i orientering avgjordes under helgen i Luleå. Där var det lördagens långdistans som bjöd på bäst värmländska placeringar. Både Rasmus Pettersson, OK Djerf, och Anton Uller, Kils OK, placerade sig topp tio.

– Det känns kul, målet var topp tio och det klarade jag. Med en USM-plakett får man inte vara besviken, säger Uller.