VF:s årskrönika: Så var 2017

9 januari: Tidigare friidrottsprofilen Ulf Karlsson gjorde sig skyldig till förtal när han hävdade att Zlatan måste ha varit dopad om han gått upp tio kilo i muskler under sin tid i Juventus. Det slår Tingsrätten i Karlstad fast i en dom som ger eko över hela världen.

Upprinnelsen var Karlssons uttalande under hösten 2016, vilket ledde till att Zlatan anmälde honom för förtal. Ulf Karlsson döms att betala 24 000 kronor i dagsböter.

12 januari: Konsum Värmlands varslar 200 personer och lägger ner stora delar av den egna matproduktionen. Det står klart efter en presskonferens där ledningen konstaterat ännu ett förlustår för föreningen.

Den egna chark- och bageriproduktionen skalas i huvudsak bort, liksom större delen av de enheter som inte direkt handlar om dagligvaruhandel, exempelvis bygghandeln. Målet är att man under 2018 ska vara i balans.

30 januari: NWT köper Värmlands Folkblad. Under en presskonferens i NWT-huset berättar VF:s styrelseordförande Sten Fransson att tidningsverksamheten säljs till främste konkurrenten NWT.

Hela redaktionen omfattas av köpet, marknadsavdelningen och säljare flyttas över i NWT-koncernen och tryckeriet läggs under våren ned. VF fortsätter som fristående redaktion och flyttar under hösten in till nya lokaler intill Stora Torget i Karlstad.

9 februari: Ett första spadtag tas för den stora satsningen på Gruvön i Grums, där världens mest moderna kartongmaskin ska byggas. Det handlar om en investering på 5,7 miljarder kronor som ska säkra framtiden för produktionen på Billerud Korsnäs stora anläggning.

Bakom spaden denna historiska dag återfinns ingen mindre än prins Carl Philip som fick hjälp av barn från Järpens förskola.

17 februari: Efter flera månaders hård kritik och interna stridigheter avgår räddningschefen i Torsby: Pär Maltesson. Beskedet kommer efter att i stort sett hela brandkårsstyrkan i Torsby krävt hans avgång och situationen beskrivits som ohållbar.

Maltesson själv säger att han lämnar för att han inte längre klarar av pressen och att han har mått väldigt dåligt av situationen som varit under de senaste månaderna.

27 februari: En 33-årig man försöker råna en 71-årig man och använder en kniv för att skära av hans väska. Samtidigt hugger han den äldre mannen i magen med kniven när han gör motstånd.

Händelsen inträffar i Kristinehamn och den äldre mannen skadas svårt. Under sommaren avlider han till följd av skadorna och 33-åringen, som först åtalats för grov misshandel, åtalas nu för mord. Han döms i augusti till 14 års fängelse.

10 mars: En detaljplan som lämnar få oberörda ställs ut i Karlstad. Det handlar om Almen 21, mer känt som det gamla Stadshuset i Karlstad, där företaget Zynapp både vill bygga på det gamla huset med ett antal våningar och resa en smärre skyskrapa på 16 våningar på tomten intill.

Protesterna låter inte vänta på sig. Så gott som samtliga remissinstanser ser problem med höghuset och i den nya planen som presenteras under hösten har höghuset slopats. En påbyggnad på Stadshuset finns däremot fortfarande kvar.

22 mars: Folkkäre artisten Sven-Erik Magnusson avlider. Efter en längre tids sjukdom tar Sven-Ingvars-legendarens tid slut, ett helt land hamnar i sorg och hyllningarna till artisten fyller landets tidningar.

En knapp månad senare, den 20 april begravs Sven-Erik Magnusson vid en välbesökt ceremoni på Domkyrkan i Karlstad där bland annat sonen Oscar Magnusson sjunger.

30 mars: Värmlands första Konsumförening, den i Nykroppa, får se sin historia komma till ett slut och samhället lämnas nu helt utan matbutik.

Butiken i Nykroppa får sällskap av Konsumbutiken i Björneborg in i de sälla butiksmarkerna, som ett led i Konsum Värmlands ambitioner att göra sig av med olönsamma butiker och gå stärkta in i framtiden.

3 april: Kommunfullmäktige i Säffle bestämmer sig för att en 50-metersbassäng är vad kommunen behöver. En klart övervägande majoritet ställer sig därmed bakom planerna på en ny simhall för strax över 230 miljoner kronor.

En röd tegelfasad med tydlig 50-talsinspiration är planen och bygget som påbörjas under hösten 2017 ska stå klar för att användas under början av 2019.

5 april: Swedbank meddelar att man ska stänga fyra bankkontor runt om i Värmland. Det handlar om kontoren i Filipstad, Forshaga, Grums och Munkfors som ska avvecklas under sommaren.

Enligt banken handlar det om att möta förändringar i samhället, men beslutets möts också av kritik från såväl ortsbor som politiker.

25 april: En hel kommun sätter förmiddagskaffet i vrångstrupen när Karlstads kommun presenterar sina planer för en ny upplevelseanläggning på Skutberget. Ett Muminland föreslås och på nolltid bildas två läger, där motståndarna utgör den avgjort mest högljudda parten.

Politiskt råder förhållandevis stor enighet om att gå vidare med planerna, men på insändarsidor och i Facebookgrupper fortsätter debatten året ut.

19 maj: Vid en presskonferens i Stockholm möter bröderna Robin och Christian pressen för att berätta om sin syn på årets mest omtalade dokumentär: Fallet Kevin.

De båda bröderna pekades ut som ansvariga för fyraårige Kevins död sommaren 1988, men den historien hamnar efter dokumentären i helt nytt ljus, där stor skuld läggs på utredningsledaren Rolf Sandberg. En ny förundersökning har sedan dess öppnats och pågår fortfarande.

21 maj: Den 36-årige mannen säger att han tror att hans 21-åriga styvdotter planerar att mörda honom, därför hugger han en yxa i huvudet på henne. Den hemska scenen utspelar sig i Gräsmark, inför styvdotterns mamma och lillasyster.

Den 21-åriga kvinnan avlider några dagar senare och den 36-årige mannen döms i november till 18 års fängelse och utvisning. Mannen är även sedan tidigare dömd för mord i Grekland 2001.

31 maj: På onsdagskvällen larmas polis om en pågående misshandel på ett kommunalt stödboende i Sunne. Det visar sig att en 54-årig man på boendet oprovocerat gett sig på en 75-årig man och skurit honom i halsen. Den äldre mannens liv går inte att rädda.

I september döms den 54-åriga mannen till rättspsykiatrisk vård för mord. Domen överklagas, men fastställs senare av hovrätten.

3 juni: En 25-årig kvinna påträffas under lördagseftermiddagen död i en lägenhet på Kronoparken i Karlstad. Kvinnan har utsatts för kraftigt våld och en 20-årig man pekas snart ut som misstänkt.

Mannen lämnar landet, men påträffas en knapp månad senare när han tjuvåker på ett tåg i Tyskland. Rättegången mot 20-åringen inleddes under mitten av december.

19 juni: Kommunfullmäktige i Karlstad klubbar igenom planen som tillåter byggandet av en moské på Rud i Karlstad. Direkt efter beslutet störs ordningen av ett 20-tal besökare som vädrar sitt missnöje, skriker slagord och hotar politiker.

Beslutet kommer efter en het vår, där Sverigedemokraterna bland annat dragit i gång en namninsamling för en folkomröstning. Någon folkomröstning blir det dock inte.

28 juni: Det tog inte ens ett år, sedan gick luften fullständigt ur satsningen på en saluhall i Karlstad. Under en presskonferens berättar Konsum Värmland att besöksantalet varit för lågt och att affärerna inte längre går ihop.

Beslutet kommer dock inte helt oväntat, under våren har flera butiker i saluhallen flaggat om dålig omsättning och brist på kunder. Någon ersättare att ta över lokalen har ännu inte presenterats.

12 juli: En brand startar vid HVB- och öppenvårdshemmet i Skoghall och brandförloppet är snabbt. Inom kort tid är den första längan övertänd och branden sprider sig till även den andra längan innan brandmännen får kontroll på förloppet.

Initialt misstänker polisen att branden varit anlagd och riktad mot de boende på HVB-hemmet. I september slår dock polisen fast att det inte rörde sig om en mordbrand. Någon ansvarig för branden har man inte funnit.

22 juli: Arvika ökar under en vecka sin befolkning med i runda slängar 20 000 personer från ett 40-tal länder. Det handlar om den enorma orienteringstävlingen O-ringen som invigs på lördagen.

Förutom de många tävlingarna innebär O-ringen även ett stort tillskott för besöksnäring och handel i området. När veckan summeras beräknas de fem tävlingsdagarna ha genererat ett tillskott på 93 miljoner kronor.

24 juli: Med start den 24:e drar den stora gatukonstfestivalen Artscape i gång i Värmland. Under en månads tid ska 23 konstnärer från hela världen skapa gatukonst i tio värmländska kommuner.

Det handlar om stora väggmålningar som får stor uppmärksamhet och det startas till och med rundturer där man kan åka runt och se hur konstverken växer fram. När månaden avslutas har Värmland blivit 35 konstverk rikare.

16 augusti: Det både hörs och känns när Hammarö kommun drar av en symbolisk sprängladdning för att markera byggstarten för det nya äldreboendet. Det handlar om en 320 miljonerssatsning som ska stå klar 2020.

Det nya äldreboendet ska ersätta Gunnarskärsgården och ge plats åt 110 bostäder, med placering strax norr om Hammarö Arena.

30 augusti: 44 personer riskerar att bli av med jobbet när sågverket Moelven Norsälven presenterar planer på en avveckling. Orsaken är inte att sågverket går dåligt, utan att det krävs investeringar i 70-miljonersklassen på anläggningen i Vålberg.

I september tas det definitiva beslutet och en avvecklingsprocess inleds. Under första kvartalet 2018 ska verksamheten upphöra.

31 augusti: Trafikverket presenterar sitt förslag för infrastrukturplan för de kommande tolv åren och slussarna i Trollhättekanal är med. I Värmland jublas det överbeslutet som flera stora aktörer menar är helt avgörande för den framtida sjöfarten i Vänern.

Några andra viktiga projekt för Värmlands del som finns med i infrastrukturplanen är investeringar i Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan samt E45. Besluten fattas av regeringen till våren.

1 september: Johan Sterte tillträder som ny rektor för Karlstads universitet. Han tillträder efter att viss turbulens uppstått kring hans person, där kritik riktat mot hans ledarstil från bland annat Acdemic Rights Watch.

Johan Sterte kommer närmast från en tjänst som rektor vid Luleå tekniska universitet och han efterträder Åsa Bergenheim som rektor vid Karlstads universitet.

11 september: Sandbäckstjärn i Karlstad spärras av efter att tre unga män fiskat upp en stor mängd granater ur tjärnet. I oktober genomförs sedan dykningar i Sandbäckstjärn, då försvarsmaktens experter fiskar upp fler granater.

Området kring fyndplatsen är fortsatt avspärrat och kommer att vara det fram till den 1 februari 2018. Om mer material ska bärgas ur tjärnet återstår att se.

17 september: Kyrkovalet blir en framgång, i alla fall när det gäller valdeltagandet. Årets valdeltagande landar på 19,1 procent av de röstberättigade, vilket ska jämföras med de 13,2 procent som röstade i valet 2013.

Socialdemokraterna blir det största partiet med drygt 30 procent av rösterna och Centerpartiet och Sverigedemokraterna är de två partier som ökar mest.

12 oktober: Branschorganisationen Jernkontoret deklarerar att man är beredd att ta ansvar för Bergsskolans fortlevnad i Filipstad. Beskedet kommer en knapp månad efter att Bergsskolan ansökt om konkurs på grund av dålig ekonomi.

Senare under månaden slås fast att eleverna på skolan kommer att kunna fortsätta sin utbildning, däremot kommer personalstyrkan att halveras.

17 oktober: Både skolan i Sulvik och den i Jössefors får vara kvar. Den slutsatsen kommer politikerna i Arvika fram till efter att under flera månader ha dividerat fram och tillbaka om eventuella skolnedläggningar på landsbygden.

Tjänstemannautredningen kom fram till att den äldre, och mer slitna Sulviksskolan, skulle läggas ned, men i beslutandets stund vände politikerna på klacken. Skolan ska nu i stället renoveras.

20 oktober: Eleverna på Sundsta-Älvkullegymnasier möts på fredagen av ett enormt polispådrag. Detta efter att en anonym elev hotat att komma till skolan med ett automatvapen.

Hotet ska ha framförts i en chat dagen innan och ungefär hälften av skolans elever valde att stanna hemma för att inte riskera någonting. Ingenting hände dock och någon ansvarig för hoten har inte gått att finna.

13 november: Polisen beslutar om skyddsjakt på den vita älg i Gunnarskog som tidigare under hösten blivit något av en världskändis efter att kommunalrådet Hans Nilsson (Hel) fångat älgen på film. Anledningen till skyddsjakten är att älgen ska ha varit närgången mot en kvinna med hund.

Beslutet får till följd att drygt 15 000 skriver på en namninsamling för att låta älgen leva och några dagar senare upphäver polisen sitt beslut.

15 november: Karlstadsbördiga politikern Aida Badeli (MP) startar hashtagen #imaktenskorridorer som ett led i den internationella kampanjen #metoo. Under #imaktenskorridorer berättar en stor mängd kvinnliga politiker om sexuella övergrepp och trakasserier i politikens värld.

Under ett par månaders tid domineras nyhetsflödet i såväl världen som Sverige och Värmland av liknande historier från så gott som samtliga yrkeskategorier.

29 november: Några förbipasserande ser att två personer släpar en livlös man vid en bostad på Sjöstad i Karlstad. Bostaden har kopplingar till Hells Angels och det visar sig att det 48-åriga offret var fullvärdig medlem i mc-klubben.

Två personer i 30-årsåldern häktas i december, misstänkta för mord. Även de båda häktade personerna ska ha koppling till HA, en som fullvärdig medlem och en som prospect.

1 december: Lillskogen i Mariebergsskogen i Karlstad öppnar på nytt, efter att under ett par månader ha varit stängd. Lillskogen drivs nu helt av Karlstads kommun, efter att samarbetet med Lillerudsgymnasiet avslutats under slutet av sommaren.

I den nya Lillskogen kan den som vill träffa klassiska gamla bondgårdsraser som hämtats in från hela landet. Området har också fått sig en uppfräschning under tiden Lillskogen var stängd.

10 december: 81 procent av de röstande vill ha kvar två högstadieskolor, en på Mörmon och en på Hammarlunden. Det blir resultatet av den folkomröstning som under söndagen genomförs i Hammarö kommun. Trots ett valdeltagande på 42 procent rättar sig politikerna efter resultatet.

19 december: KBAB:s hyresgäster i fyra lägenheter på Brogatan i Karlstad tvingas flytta ut efter att deras hem skadats av byggarbetet vid det nya Fenix-huset. KBAB räknar med att hyresgästerna kan flytta tillbaka om tre månader.