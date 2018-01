Snöfallet fortsätter i norr under dagen

Det har snöat intensivt i Värmland under natten. Och snöfallet ser ut att fortsätta – i alla fall i de norra delarna av länet.

– Det är ett frontsystem som rört sig in över länet västerifrån och som har gett en hel del snö, säger Marcus Sjöstedt, jourhavande meteorolog vid SMHI.

Under dagen förväntas det fortsätta att snöa i de norra delarna av länet – i varje fall till en början.

– Och närmast kring Vänern kan snöandet övergå i regn framåt eftermiddagen och kvällen då det trycker på lite mildare luft. I norr fortsätter det att snöa, men snöfallet kommer troligen att mattas av under dagen.

Som det inte vore nog med snön så blåser det därtill riktigt rejält på sina håll.

–Ja, det är ett lite stökigt väderläge just nu eftersom det är en hel del vind i samband med snöfallet. Det handlar om friska vindbyar med sydostlig riktning. Blåsten kommer att fortsätta och kanske till och med tillta något innan det lugnar ner sig framemot kvällen. Men då ger det sig ganska snabbt.

Marcus Sjöstedt vill också passa på att varna trafikanterna i länet.

Snöfallet i kombination med blåsten kan ge en hel del problem på vägarna med drivbildning och nedsatt sikt.

– Man bör ta det varsamt och anpassa hastigheten till väglaget och sikten.

I Karlstad har det enligt uppgift kommit mellan 15 och 20 cm snö under natten.

Under natten har kommunen sopsaltat prioriterade gång- och cykelvägar i Karlstad och Skåre. Snöröjning har pågått hela natten och pågick på tisdagsmorgonen fortfarande på:

bussleder, större gator och trafikleder i Karlstad, Skåre, Skattkärr, Väse, Ulvsby, Alster, Molkom, Lindfors, Vålberg och Edsvalla.

gång- och cykelvägar i Karlstad, Skåre, Molkom, Lindfors, Vålberg, Edsvalla, Skattkärr, Väse, Ulvsby och Alster.

enskilda vägar med driftbidrag i Karlstad, Skåre, Molkom, Lindfors, Vålberg, Edsvalla, Skattkärr, Väse, Ulvsby och Alster.

Kommunen snöröjer även på skolor, förskolor och andra kommunala fastigheter.

Det myckna snöandet har bland annat lett till att Grums kommun ställt in all skoltrafik under tisdagen.

Även i Sunne ställer snön till med problem, bland annat så har skolbuss nr 7 blivit inställd. Även övrig skoltrafik kan drabbas av störningar.

Väderläget ställer också till det för tidningsdistributionen. På grund av det myckna snöandet råder kraftiga förseningar i tidningsdistributionen i både Värmland och Dalsland. Det var vid 08-tiden oklart när tisdagens utdelning kommer att vara klar.

Även busstrafiken har det svårt i det snöiga och moddiga väglaget.

Enligt Värmlandstrafik var läget för busstrafiken som följer på tisdagsmorgonen:

"All skoltrafik är inställd i Grums och i Kil är all skoltrafik utom den som går inne i tätorten inställd. I Arvika har en skolbuss kört fast och även i Sunne är det mycket besvärligt väglag för skoltrafiken och även där har en buss kört fast.

Även våra servicetrafikfordon som kör sjuk- och färdtjänstresor har det besvärligt i snön. Det är problem i princip i hela Värmland, men turer har fått ställas in i västra, central och östra Värmland. Räkna med förseningar även där under morgonen och förmiddagen i första hand.

Vår linje 204 är inställd på grund av att föraren inte tog sig till jobbet!"

Karlstadsbuss skriver bland annat så här på Facebook: "På grund av rådande väder så har vi svårt att ta oss fram och ett flertal bussar har kört fast i snön. Detta innebär att vi har kraftiga förseningar och inställda turer i hela linjenätet."