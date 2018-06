Man gripen för stöld - bilen full av batterier

En man anhölls under natten misstänkt för en rad olika brott. I hans bil fann polisen ett tiotal bilbatterier som de nu söker ägarna till.

Under söndagseftermiddagen upptäckte en boende i Frykerud att en person olovligen tog sig in i hans lada. Den misstänkte mannen lämnade platsen i en bil men körde rakt in i en återvändsgränd.

– Den boende ställde traktorn i vägen så att gärningsmannen inte kunde ta sig därifrån med bilen. Då hotar han mannen som bor där verbalt om han inte flyttar på sig, vilket han inte gjorde. Så mannen lämnade till fots, säger Jan Åke Sjöström, vakthavande befäl vid polisen i Bergslagen.

Polisen sökte därefter efter mannen med hundpatrull utan framgång. Fram tills sent på kvällen när ett tips från allmänheten om gärningsmannen. Då inleddes en ny sökning med hundpatrull som gav resultat och han kunde gripas vid 23-tiden.

Mannen, född 87, misstänks nu för flera brott, bland annat inbrott, olaga hot och stöld, alternativt häleri.

– I bilen fanns ett tiotal bilbatterier som misstänks vara stulna som vi inte riktigt vet var de kommer ifrån i nuläget. Det är kanske bra om någon som saknar ett bilbatteri hör av sig till polisen så vi kan härleda var de kommer ifrån, säger Sjöström.

Under nattens anhölls mannen.