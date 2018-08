Magsår missat – patient avled

Artikeln fortsätter efter annonsen

Enligt anmälan sökte patienten som hade diabetes, hjärtsvikt och njurproblem första gången vård med svullen hand, feber och lätt förhöjd sänka. Då sattes antibiotika in. Två dagar senare återkom patienten, prover togs och kortisonbehandling sattes in eftersom problemen bedömdes kunna ha med en infektion att göra. Patienten återkommer sedan vid ytterligare ett par tillfällen till vårdcentralen innan tillståndet försämras kraftigt och hen remitteras till kirurgakuten för gastroskopi. Då upptäcks det stora magsåret. Men för sent. Patienten avled dagen efter.