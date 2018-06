Krock mellan mc och bil

Artikeln fortsätter efter annonsen

Under fredagseftermiddagen inträffade en trafikolycka mellan en personbil och en mc i Hällefors.

– Polisen är på väg till platsen just nu för att utreda. Den informationen jag har just nu är att mc-föraren är vid medvetandet och kommer strax föras med ambulans till sjukhus, säger Per Wikman, presstalesperson hos polisen i Värmland.

Uppdatering 19.07

Mc-föraren, som är en man född 1970, är förd till sjukhus. Skadeläget är ännu oklart.

– Det verkar som att mc-föraren körde in i bilisten i samband med att bilen skulle parkera, säger Jens Auf der Heide, vakthavande befäl vid polisen Värmland.

Mannen är misstänkt för vårdslöshet i trafik, rattfylleri, drograttfylleri samt ringa narkotikabrott.