Fyra nya finalister – finalfältet är klart

Under lördagen avgjordes vilka som tog de sista fyra finalplatserna i årets melodifestival. Andra chansen genomfördes i Kristianstad Arena där åtta bidrag tävlade om finalplatserna i fyra dueller.

Först ut var den polska sångerskan Margaret med låten In my cabana, som mötte den svensk-venezuelanska rapparen Moncho med Cuba Libre.

Margaret klev ur första duell som segrare och knep därmed kvällens första finalplats.

I andra duellen möttes två debutanter, närmare bestämt Renaida med All the feels och Olivia Eliasson med Never learn. Segrade gjorde Renaida och därmed var hälften av kvällens finalplatser fyllda.

Tredje duellen stod mellan Felix Sandman med Every single day och Mimi Werner med Songburning.

Även här vann det bidrag som var först ut i duellen och Felix Sandman gick till final.

I fjärde och sista duellen avgjordes vem som fick den sista av sammanlagt tolv finalplatser.

Duellerade gjorde Sigrid Bernson med låten Patrick Swayze och Mendez med Everyday.

Den sista platsen gick till Mendez och därmed var alla finalbidragen klara.

Nästa lördag, den 10 mars är det dags för finalen i Friends Arena i Stockholm.