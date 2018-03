Ulrik Munther gör spelning i Karlstad

Artikeln fortsätter efter annonsen

Han är aktuell med singeln Before, släppt på den egna etiketten Dysther Records. Den 20 april släpps EP:n Are you alright.

För ett par år sedan debuterade Ulrik Munther som skådespeare i filmen "Efterskalv". Han Guldbaggenominerades för sin huvudroll. Han har också deltagit i Melodifestivalen två gånger.