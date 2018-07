Tribulation till Karlstad

Artikeln fortsätter efter annonsen

Det värmländska bandet Tribulation ställer sig på Nöjesfabrikens scen 30 november. Bandet som bildades i Arvika 2005 har tre album bakom sig och sägs med det senaste Down Below (2018) röra sig mot ett råare och mörkare sound.

– Tribulation är ett av de bästa och mest intressanta band som spelat här och det är spännande att ta tillbaka ett band som hela tiden utvecklas, säger Roya Sarvestani från Club Pebbles.

Under kvällen spelar även Henrik Palm som i fjol släppte soloskivan Many days efter att tidigare spelat i In Solitude. Även de värmländska veteranerna The Coffinshakers vampyrcountry kommer att höras från scenen under kvällen.