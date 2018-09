Stökig legendar landar i Karlstad

1 / 1

"Jag älskar att strosa runt i Stockholm. Det finns en marinbutik i den där äldre delen av staden som är en av mina favoritplatser på jorden. Har man ett marint intresse som jag... well, they've got it. Jag går dit varje gång jag är i Stockholm och har spenderat alldeles för mycket pengar där", säger David Crosby som sålde sin båt Mayan för ett par år sedan.