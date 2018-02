Med känslorna på utsidan

Artikeln fortsätter efter annonsen

Konsert: Moneybrother

Plats: Nöjesfabriken, Karlstad, fredag

Betyg: Fyra.

Plus: Anders Wendin är en fantastisk historieberättare och skrönorna han drar ikväll landar i precis rätt landskap.

Minus: Det fanns ganska gott om plats kvar i lokalen.

Konserten är arrangerad enligt samma modell som många av Moneybrothers låtar. Det börjar stillsamt och försiktigt för att explodera i känslostormar med jämna mellanrum och sedan sluta i ett okontrollerat crescendo. Anders Wendin, som Moneybrother kallas i passet, har alltid vetat hur man omsätter lidelse i toner.

Samspelet med ständige vapendragaren Viktor Brobacke är vid det här laget så självklart att det är svårt att föreställa sig Moneybrother utan Brobacke med trombonen i sin hand vid Wendins sida.

Jag tror inte att det bara är värmländsk lokalpatriotism som får mig att lägga särskild vikt vid Magnus Stinnerboms roll i bandet. Att detta, för att använda Wendins egna ord, tvättäkta geni kan plocka upp i stort sett vilket instrument som helst lyfter verkligen kvällen. Han tillför en välbehövlig dynamik och lyckas ibland fylla rollen av en hel stråksektion.

Alla musiker, utom just Stinnerbom, har en mikrofon framför sig.

Wendin älskar att skriva stora körarrangemang och med sju extra röster i ryggen blir det stark vi mot dom-känsla. Och även om det är kul när alla tar tur vid Wendins mikrofon i Downtown Train (Tåget som går in till stan) är det aldrig någon tvekan om vem som är kvällens huvudperson.

Med det där TV-programmet i färskt minne blir jag faktiskt lite överraskad av kvällens låtval. Tidigare under turnén har han spelat så många som sex av de sju låtar han tolkade då. I Karlstad håller han det till måttligare tre och frågan är om inte Tro på varann åker ur setet ganska snart den också. Det var enda gången under hela kvällen då jag tyckte bandet tappade i inlevelse och fokus. Det är helt ok med mig, jag tycker att Moneybrothers egna låtar är bättre.

Vi får ett väldigt generöst urval av Wendins egna låtar under nästan två timmar. Han plockar frikostigt de mest kända låtarna från nästan alla skivor han släppt, blandar upp med ett och annat förbisett örhänge och till och med en låt som måste vara helt nyskriven. Vem hade vågat hoppas att han skulle plocka fram en låt som Down at the R som avslutning på hela kalaset?