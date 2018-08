"Måste göra något konstruktivt"

Jesper Trodal från Ransäter, reggaeartist under namnet Jeepstarr, vill med sin nya låt "Twende Pamoja" samla in pengar till fattiga människor i Kenya, där han själv växte upp.

Jesper Trodal, tidigare Engström, tillbringade sju år av sin uppväxt i Kenya och Zimbabwe och det var också där han började intressera sig för musik.

– I Afrika sjöng alla för att man mådde bra av det, oavsett hur bra det lät. Det är en stor kontrast till hur det är i Sverige. Här säger jantelagen att du ska vara tyst om du inte är bäst, säger han på sin hemsida.

På fredag släpper han låten "Twende Pamoja" och alla intäkter från låten ska en månad framåt gå till behövande i Kenya. Genom en insamlingsorganisation ges gåvorna via sms. Enligt Jesper Trodal för att skära ner på omkostnader och kringgå korruption.

– Twende Pamoja betyder Let us walk together på min barndoms språk kiswahili. I en tid av polarisering, pajkastning och hat måste jag bara försöka göra något konstruktivt av denna låt. Jag tror att vi kan, med hjälp av lite enskild tid och energi, tillsammans bygga mot en global, rättvis och hållbar värld.

Runt millennieskiftet ingick Jesper Trodal i gruppen Ei Saa Peittää, ett kollektiv som kom att bestå av både musiker, konstnärer och dansare. Senare startade han gruppen Kapellet och medverkade på artisten Kapten Röds två första album. 2013 debuterade han som Jeepstarr med skivan "Rotlösa singlar".

I höst släpps hans tredje soloalbum som har titeln "Trodal".