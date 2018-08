Här behövs låtar med klass

Artikeln fortsätter efter annonsen

Vi som ser ”På spåret” vet ju att Augustifamiljen är ett band utöver det vanliga. Nu hoppas vi att torsdagskvällens konsert ska bygga på deras rykte ytterligare, men så blir det inte.

Augustifamiljen fortsätter nämligen på tv-linjen, att spela andras låtar. Men nog är det överraskande att bandet väljer saker som Chicagos ”Make me smile”, Hollies ”Bus stop” eller gamla ”Summertime” – den sistnämnda dessutom smyckad med samma tricks som när Billy Stewart en gång i tiden gjorde sin version; kanske var det covermöjligheten att göra en cover på en cover som lockade.

Och inte nog med det. In kommer Theodor Jensen (Broder Daniel/The Plan) och sjunger paraplydrinksklassikern ”Brazil”. Han tar dock revansch något senare med en skevt smärtsam ”Let’s leave”.

Kapellmästaren Stefan Sporsén tar själv upp bekymret med avsaknaden av originallåtar och vill ha publikens råd om hans band ska spela in trummisen Sylvester Schlegels låt ”Love riot, sweet pain”, som han enligt egen utsago skrev för tio tolv år sedan.

Med trots att man har sitt eget namn överst på affischen förefaller alltså Augustifamiljen fortfarande mest bekväm med att kompa andra.

Dags för Edda Magnason som bland annat bjuder på några fina spår från 2014 års mästerliga album Woman travels alone, samt – förstås – en cover på Paul Simons ”Me and Julio down by the schoolyard”.

Här saknar man Johan Lindströms finstämda produktion från albumet; familjen dränker obönhörligt det mesta av Magnasons röst.

Men först och främst behöver Augustifamiljen en bunt låtar som håller samma höga klass som deras musicerande.

------

Konsertrecension:

Edda Magnason och Theodor Jensen med Augustifamiljen

Scen: Scalateatern, Karlstad, torsdag

Publik: cirka 200

Plus: Augustifamiljen har både rock- och indieattityd

Minus: Avsaknaden av egna låtar är ett påtagligt problem

Betyg: 2