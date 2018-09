Hajpad synthpop på Nöjesfabriken

Artikeln fortsätter efter annonsen

– Det var vi som drog igång den lilla explosionen av småklubbar i Karlstad. Nuförtiden har vi dragit ner antalet kvällar till två-tre per år. Vi har en liten men entusiastisk publik som dyker upp på våra arrangemang, säger Thomas Andersson Thell.

Priest, som bland annat består av en tidigare medlem i metalbandet Ghost, släppte sitt debutalbum "The New Flesh" i fjol. Skivan fick höga betyg av kritikerna och under årets Manifestgala prisades grupper inom synthgenren. Senare i år öppningsspelar Priest under Nitzer Ebbs Sverigekonserter.

– Skivan blandar synth och EBM (electronic body music, reds anm) med pop och klara 80-talsinfluenser. Men musiken känns modern och tilltalar fler än den traditionella synthpubliken. Liksom Ghost har Priest ett starkt visuellt uttryck med maskerade medlemmar som går under namnen Salt, Sulfur och Mercury, säger Thomas Andersson Thell.

Förband under kvällen är Zona Incerta från Karlstad.

– Mörkt, elektroniskt och med en teatralisk ådra som passar en kväll och plats som denna, säger Thomas Andersson Thell.