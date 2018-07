Gala samlar till ms-drabbade

Artikeln fortsätter efter annonsen

Galan är ett samarrangemang mellan Olssons brygga, Neuroförbundet och Coop Värmland. Biljettintäkterna och övrigt, eventuellt överskott går till forskningen kring multipel skleros, ms.

– Pengarna har både gått till forskningen runt ms och till det lokala hjälp- och utvecklingssamarbete som Västra Värmlands Neuroförbund bedriver och nu siktar vi mot en halv miljon, säger Göte Persson, som själv drabbades av ms för tio år sedan, i ett pressmeddelande.

Galakvällen på Olssons brygga börjar klockan 20 nästa torsdag, 19 juli. På scenen står Mississippi Mud, Blues wheel blues band, Children of the sün och The Chickpeas Band.