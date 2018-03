"En god schlager är en stålhätta i pungen"

Sedan Andra chansen inrättades 2002 har bara en låt lyckats växa så pass mycket på tittarna att den tog sig hela vägen till Eurovision: Robin Stjernbergs You (2013). Kan det hända igen?

Duell 1

Margaret vs. Moncho

Cabana är en hydda med halmtak. Så! Då var det utrett. Vad man gör när det ska ”apas runt” i en sådan, som Margaret sjunger i sin refräng, är dock högst osäkert. Kan det anspela på sex?

Tävlingens två svåruthärdliga caribbean dance-bitar leder i alla fall knappast tankarna till ljuvlig älskog på sandstränder, snarare till den glittrande toalettstol som tidigare var en del av Margarets nummer. Det här är nämligen skitlåtar – och nej, jag vill inte uttrycka mig mer diplomatiskt än så. Enda anledningen till att Margaret troligen får en finalbiljett i dag, är att Monchos Systembolagsrapp Cuba libre oförklarligt nog är ännu lite sämre än hennes Rihanna- och Maroon 5-pastisch In my cabana.

Jag anar ett mönster. Förra årets Andra chansen inleddes med The Fo&o:s Gotta thing about you och kvartetten De vet dus Road trip. ”Sluta tjafsa”, verkar sadisterna på SVT vilja säga med sin chockterapi, ”vi vet ju att du varken orkar byta kanal eller har något bättre för dig på en lördagkväll”. Och de har rätt. Det är nu de får ge igen för fem veckors ihärdigt klagande på programmet av medier och tittare.

Finalist: Margaret

Duell 2

Renaida vs. Olivia Eliasson

Hur mycket SVT och soffröstarna än försöker kan de inte sabba den här duellen: det kommer att bli ytterligare en tjej i korvfestfinalen, vare sig de vill det eller inte.

Youtube-fenomenet Olivia Eliasson från Alingsås har en avgjort bättre låt än Renaida, men varken den eller hennes fyra grönklädda parkourdansare kommer att vara tillräckliga för att ta hem den här fajten. Om vi har lärt oss någonting av att Dotter åkte ur mellon, så är det att schlagertittarna inte bryr sig det minsta om hur bra en låt är – om den också råkar vara lite konstig. Mello-lagen: En schlager ska sätta sig som en stålhätta i pungen, hårt och omedelbart, annars har den inte en chans.

Never learn lutar tyvärr åt det märkligare hållet med sina smurfröstsamplingar och moderna ooh-ooh-ooh-refräng. Därför har Renaidas NRJ-skval-tutare All the feels övertaget (upp- och nervända världen, jag vet).

Finalist: Renaida

Duell 3

Felix Sandman vs. Mimi Werner

Det här är inte bara duellen mellan två av Andra chansens starkaste bidrag, utan även slutkampen i en veckolång fajt om rubrikstorlekar. Under dagarna som gått har nyhetsflödet från Melloland handlat om främst två saker: ett, att Felix Sandmans exflickvän, den professionella dansaren Lovisa, inte medverkar i något av kvällens nummer (till Felix stora lättnad), samt två, att Mimi Werners pojkvän Kjell ”Brolle” Wallmark ska ha knuffat till Aftonbladets mellofotograf Robin på en av deltävlingarnas efterfester.

Är det här riktiga nyheter? Vill folk veta? Jag kan inte avgöra sådant längre, lika lite som jag vet huruvida en låt är bra ”på riktigt” eller bara ”mellobra”. Oftast krävs det minst en månad i musikkarantän efter avslutad Melodifestival för att jag ska återfå smak och pejlingsförmåga.

Every single day och Songburning är i alla fall mellobra låtar som allra minst, båda värdiga en finalplats. Jag anar dock att Sandmans Boyzone-inspirerade ballad blir den enda som går att lyssna till med behållning när tävlingshetsen väl har lagt sig och schlagercountry inte längre känns lika hippt bland kidsen.

Finalist: Felix Sandman

Duell 4

Méndez vs. Sigrid Bernson

Med den tredje duellens finalvärdiga bidrag blev uppsamlingsheatet plötsligt intressant, och trenden fortsätter. Leopoldo Méndez Alcyagas snygga Despacito-klon Everyday förtjänade en finalplats redan för två veckor sedan och hade säkert också fått den om det inte vore för sångarens superkraxiga sångprestation. Hans hemliga vapen i kväll: Specialdesignade öronpluggar som ska hjälpa honom att höra musiken bättre.

Sådan fuskapparatur behöver inte Let’s dance-talangen Sigrid Bernson, som i numret till bidraget Patrick Swayze kan dansa, sjunga och göra riktiga Dirty dancing-svanhopp utan att det ens ser svettigt ut. Hon skulle däremot behöva en låt som inte är fullständigt själlös gympapop – ett ingrepp som det tyvärr är försent för.

Finalist: Méndez