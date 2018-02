Dotter: "Har vunnit oerhört mycket"

Artikeln fortsätter efter annonsen

Hon var på förhand en av storfavoriterna till att ta hem hela tävlingen med låten Cry, men trots det blir det ingen fortsättning i Sveriges största musiktävling. Dotter, som förra året skrev texten och körade till Mariettes låt A Million Years, känner ingen sorg av att mello-äventyret är över.

– Jag är jättenöjd med mitt framträdande och kände att jag hade "the time of my life". Det var riktigt häftigt att få göra detta inför cirka 3 miljoner tv-tittare och jag känner verkligen inte att jag har förlorat på något sätt, utan tvärtom. Jag har fått så mycket fina ord från både tidningar och fans, jag har vunnit oerhört mycket på detta, säger hon.

Dotter är övertygad om att det tidiga uttåget inte kommer påverka hennes karriär till det negativa.

– Jag var inställd på att oavsett vad oddsen säger så finns alltid chansen att man kan komma sist. För mig hade placeringen ingen betydelse eftersom jag sa från början att jag inte är här för att tävla om vinsten, utan att använde det som ett skyltfönster. Så det kanske var ännu bättre att det blev som det blev, då slipper jag få någon mellostämpel som artist, det kan vara positivt.

Eftersom du var en doldis för många innan, kan detta rent av vara ditt stora genombrott?

– Det tror jag verkligen. Nu har jag nått ut till så många människor som det nästan bara går att göra och nu blir det även lättare för dem att hitta mig. Jag har kunnat nå ut till en publik som jag inte gjort innan, även om jag har spelats på radio så blir det inte riktigt samma sak.

Melodifestivalen kan innebära en musikcirkus med mycket press och stress. När Dotter landade i Malmö under onsdagen tog hon tillfället i akt och mediterade mellan genrepen för att behålla lugnet.

– Det har tagit mycket energi och man är väldigt urladdad just nu. Jag känner ändå inte att jag har påverkats så mycket av allt runt omkring utan jag har gjort min grej och låtit andra anpassa sig efter mig. Jag känner mig ännu starkare nu och har tydligtgjort vem jag är och vad jag vill förmedla.

Hur var det som debutant att få ställa upp i samma deltävling med bland annat veteranerna Kalle Moraeus och Jessica Andersson?

– Det enda jag känner är att alla har varit jättefina mot mig och sagt fina kommentarer. Kalle Moraeus skojade redan i början av veckan och hälsade grattis till finalplatsen. Den kärlek och support som jag fått här har jag aldrig upplevt tidigare.

Dotter, som är inne på sitt fjärde år i branschen efter att ha blivit signad av Warner/Chappell Music 2014, har medgett att detta kommer vara hennes första och enda medverkan i musiktävlingen. Dock öppnar hon en stor dörr för att fortsätta skriva låtar till tävlingen.

– Som låtskrivare skulle det vara väldigt kul att få bidra med låtar som man kan stå för. På det sättet hade det varit grymt kul men som artist är chanserna ungefär noll procent, haha.

Vem är favorit i dina ögon just nu?

– Jag är nyfiken på Mariettes låt, den har jag inte fått höra ännu. Jag kan inte säga något ännu men hon verkar också vara tippad att komma högt. Jag skulle ändå säga att min favorit just nu är Benjamin Ingrosso med Dance You Off, den tror jag starkt på.

Låter Cry släpptes under lördagsnatten på spotify och finns även med på flera spellistor. Framöver kommer Dotter medverka i flertalet festivaler under sommaren som släpps snart. Det är även tänkt att det kommer bli en sommarturné.

– Sedan hoppas jag att det kommer in fler gig inför sommaren, vi har ett gäng låtar som vi funderar på att släppa efter Cry och sedan fortsätter jag skriva så mycket jag kan.