"Blir aldrig riktigt bra"

Artikeln fortsätter efter annonsen

Sarah Klangs kometkarriär är närmast osannolik. Framträdandet i På spåret fick en sensationell respons och dessutom hade hon ett album med egna låtar klart för utgivning.

Konserten på Fasching i Stockholm bekräftade enligt kritikerna att hon redan har fullt utvecklad stjärnstatus, med sin mäktiga sångröst och ett fyndigt mellansnack präglat av hennes göteborgska bakgrund.

När sedan konserten startas med att Beach Boys God only strömmar ut högtalarna inbillar jag mig för ett kort ögonblick att pophistoria kanske kommer att skapas. Det visar sig vara galet tänkt.

Sarah Klangs debutalbum Love in the milky way innehåller tio fina låtar, varsamt skrudade i ett samtida sound. Framförda live på Bar Teatral får de utstå en närmast brutal behandling. Jag vet inte om det beror på det faktum att vi befinner oss i en före detta industrilokal, numera alltså bar, eller om det är Sarah och hennes band som bestämt att så här vill de att det ska låta.

För även med hänsyn taget till att det kan behövas ett antal sånger för att finjustera en ljudanläggning, så blir det aldrig riktigt bra.

Bäst blir det när Sarah Klang enbart omges av gitarr och synth, då är det lätt att förstå att här har vi en artist som för kvällen nog är ett offer för olyckliga omständigheter.

Av mellansnacket hör vi heller inte så mycket, eftersom Sarah Klang mest mumlar, men vi förstår i alla fall att hon tycker att han som sköter ”mertjandajset” är väldigt gullig.

Och efter tre kvart är det slut. Då har Sarah Klang sjungit alla sångerna från debutalbumet och för publiken som vill ha mer, förklarar hon att det vi hört är allt hon har för kvällen.

Ändå säger det något om hennes potential att det trots denna trötta lördagskväll känns som om hon kan bli en live-artist av avsevärd kaliber; i en annan lokal, med fler låtar och ett band som bättre fyller ut sin musikaliska kostym.

----

Sarah Klang

Scen: Bar Teatral, Karlstad

Publik: Utsålt

Plus: Ryktet hade gått om ett fantastiskt framträdande på Fasching i Stockholm...

Minus: ...men med detta i åtanke blev lördagskvällens konsert i Karlstad en besvikelse.

Betyg: 2/5