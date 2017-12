Artikeln fortsätter efter annonsen

Den inflytelserika gruppen bildades på 1980-talet och har genom åren rört sig inom genrerna garagerock, punk och hårdrock. I februari nästa år släpper de sitt nya album Take Back the Night.

Förband under kvällen blir Uppsalabandet Obnoxious Youth som bildades 2005 av medlemmar från bland annat Undergång och The Blinds. Tidigare i år släppte bandet skivan Disturbing the Graves. Besöket i Värmland blir deras andra.

Biljetterna till Club Pebbles konsertkväll har släppts.