Aforismer med Kjell Fredriksson

Kjell Fredriksson, under många år kulturchef i Karlstads kommun, har samlat aforismer under snart fyrtio års tid. För en liten, men under åren växande läsekrets, har han presenterat dem i vad han kallar ”Bra sagt-blad”. Det har hittills blivit 122 sådana blad.

Nyligen har han samlat en del av dessa aforismer och graffiti i en liten bok, ”Författare okänd”. Gemensamt för alla är att han inte vet vem som skrivit dem.

”Författare okänd” är utgiven på förlaget Bild, text & form och formgiven av Anita Stjernlöf-Lund. Kjell Fredriksson gav i höstas ut hela tre böcker.