Från höstterminens start gäller att alla elever ska låsa in mobilerna i sina skåp vid skoldagens början. Sedan får de inte ta ut dem förrän det är dags att gå hem för dagen. Arvid Bertilsson och Tina Torpare i 8B, som provade detta redan under vårterminen tycker att det funkar bra. Rektor Mikael Rundh och matte- NO-lärare Karin Våge har också mötte mest positiva reaktioner och såg tydliga positiva förändringar under de tidigare försöken.