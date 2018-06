En man blev under söndagen gripen för misstänkt stöld och inbrott.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Den misstänkte gärningsmannen ska ha tagit sig in i en släktings hus flera gånger under en längre period. Det ska även finnas ett missbruk med i bilden. Mannen kommer att sättas in i arresten i Karlstad och förhöras och delges misstanke av förhörspersonal.