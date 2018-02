Livfull debatt om förstudie till Muminpark

What's in it for Karlstad?

Det undrade Lena Grip (V) när hon debatterade beslutsunderlaget till en eventuell Muminpark med kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) på fullmäktige.

Frågan är än så länge obesvarad i förstudien.

– Den information jag har fått är att man jobbar med att göra förstudien bättre och mer uppdaterad, säger Nisser.