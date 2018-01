Fullspäckat byggår för kommunen

Det är hektiska dagar för teknik- och fastighetsförvaltningen, med massor av arbeten som ska göras under året. Investeringsbudgeten ligger på drygt 575 miljoner kronor. Per-Anders Bergman, chef för teknik- och fastighetsförvaltningen, blickar mot ett 2018 som inte lär bjuda på mycket tumrullande.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Per-Anders Bergman möter upp VF vid bygget av förskolan Lotsen på Kanikenäset. I förskolan, som byggs i trä, ska det finnas plats för 80 barn på fyra avdelningar.

– För tio år sedan hade det här varit ett jättebygge för oss. Nu är det stort, men ändå bara en tiondel av vad Sundsta-Älvkullen-bygget kostar, säger Per-Anders Bergman.

Sixten Westlund, som är projektledare för bygget av Lotsen, säger att allt skrider enligt plan.

– Allt kommer vara färdigt till i augusti. Just nu är det ett 15-tal personer som arbetar här, säger han.

Behovet av barnomsorg i centrala delarna av Karlstad är stort, och Lotsen är ett sätt att avhjälpa problemet.

– Förr flyttade man ut från centrum när man fick barn, men numera väljer fler att bo kvar, och då måste det finnas platser på förskolor och skolor, säger Per-Anders Bergman.

Men den nya förskolan är bara ett av många större projekt som teknik- och fastighetsförvaltningen har att sätta tänderna i under 2018. För förvaltningens medarbetare är det hektiska dagar.

– Absolut störst är förstås Sundsta-Älvkullen, där vi i runda slängar investerar 100 miljoner om året mellan 2017-2021. Vissa av eleverna där kommer att få gå hela sin gymnasietid på en byggarbetsplats, konstaterar Per-Anders Bergman.

Under 2018 ska också Karlstadsstråket, snabbusslinjen mellan Rud och centrum, både påbörjas och färdigställas. Anledningen till att bygget måste bli klart i år är pengar.

– Vi får upp till 70 miljoner från Trafikverkets stadsmiljöavtal, vilket motsvarar omkring hälften av de runt 140 miljoner det kommer att kosta. Men då måste vi bli färdiga i år, säger Per-Anders Bergman.

För att se till att tidsramen hålls görs upphandlingen i tre delar, och Karlstadsborna kommer att märka av arbetet.

– Vi har redan börjat förberedande arbete på Hagatorget, säger Per-Anders Bergman.

Ytterligare en tung puck för teknik- och fastighetsförvaltningen är Kvarnbergsskolan. Där ska det både byggas om och byggas nytt för sammanlagt 110 miljoner kronor.

– Syftet är helt enkelt att kunna ha fler elever på skolan. Arbetet drar i gång i sommar och pågår under två år. Eleverna på Kvarnbergsskolan kommer under tiden att gå i Skogsbackeskolan, som i sin tur byggs om just nu för att klara de extra eleverna, säger Per-Anders Bergman.

Totalrenoveringen av Hultbergsskolan går i år in i sin sista fas, och arbetet ska vara klart till höstterminens start. Till skolan byggs också en helt ny idrottshall.

Lägg därtill, bland mycket annat, renoveringen av Rudsängens förskola för 70 miljoner under två år, ett bygge av en kaj i Tullholmsviken och man anar att det inte är särskilt svårt för Per-Anders Bergman att få dagarna att gå.

– Under mina 14 år här har jag aldrig varit med om att det varit så mycket, och jag betvivlar att jag kommer vara med om det igen. Jag tror man får gå tillbaka till 70-talet för att se något liknande, säger han.

Men det är inte bara kommunen som bygger när konjunkturens hjul snurrar snabbt, vilket inte är helt oproblematiskt.

– Alla bygger, och då blir priserna därefter. Vi märker att anbuden är högre nu. Egentligen borde vi bygga när det är lågkonjunktur, men vi har oftast inget annat val än att göra jobben nu. Men vi tittar hela tiden på om vi kan vänta med saker.

Den stora utmaningen för Per-Anders Bergman är personal.

– Det finns egentligen inte tillräckligt med folk i landet för att täcka behovet, det är ett problem både för oss och för entreprenörerna. Vår konkurrensfördel är att om man jobbar hos oss får man vara med om ett projekt från ax till limpa, säger han.

Utmaningar och stress till trots, det är roligt att basa över teknik- och fastighetsförvaltningen just nu.

– Det är inte många som får vara med om det här i en yrkeskarriär, konstaterar Per-Anders Bergman.