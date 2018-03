Förseningar i tågtrafiken

Artikeln fortsätter efter annonsen

Detta påverkar resor mellan Stockholm C–Norrköping–Malmö/Köpenhamn, Stockholm C– Hallsberg-Göteborg/Karlstad/Oslo.

Enligt trafikverket är reparatörer utkallade till platsen men prognos saknas dock för när trafiken åter kan gå med full kapacitet.

Övriga stationer som kan påverkas av förseningarna är:

Katrineholm C, Kimstad, Linghem, Norrköping C, Linköping C, Gårdsjö, Laxå, Töreboda, Vingåker, Skövde C, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Huddinge, Järna, Mölnbo, Stockholms södra, Södertälje Syd, Årstaberg och Älvsjö.

För mer information, kontakta ditt tågbolag.