Äldre dam skrämde rånare på flykten

Artikeln fortsätter efter annonsen

Den äldre damen hade varit och handlat vid Pekås i Säffle under tisdagsförmiddagen. I trappuppgången hemma kom två yngre män som började rota i kvinnans väska och försökte också följa med henne in i bostaden. Men I trappupgången uppvaktades hon av två yngre män som börjar rota i hennes väska. De yngre männen försöker sedan att följa henne in i bostaden. Men damen blir arg och då försvinner männen därifrån. Ingenting har blivit stulet från väskan.