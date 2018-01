Skellefteåforward till FBK?

Artikeln fortsätter efter annonsen

Det är på Hockeybloggen på Norran.se som Skellefteåtidningen skriver om att uppgifter i Västerbotten gör gällande att Jesper Olofsson kan vara på väg till Färjestad nästa säsong.

– Vi får se vad som händer. Jag har inget svar, säger Jesper Olofsson själv till Norran om ryktet.

25-åringen sitter på ett utgående kontrakt med Skellefteå och enligt Norran är klubbens intresse för att förlänga ljummet – medan Färjestad i stället klivit in som ett lag som visat intresse för att värva 25-åringen.

Jesper Olofsson, med Modo som moderklubb, slog igenom relativt sent och tog "omvägen" via Danmark och Odense innan han via en säsong i Almtuna verkligen hittade rätt i Bik Karlskoga med 23 mål på 50 matcher vintern 20145/2015.

Han tog därefter steget upp i SHL då han värvades av Karlskrona där han snittade 0,5 poäng per match varpå Skellefteå lade beslag på honom.

Efter att ha gjort 10 mål, och totalt 16 poäng, under debutåret i Skellefteå har Olofsson den här säsongen gjort 17 (7+19) poäng på 40 matcher.

Han är storebror till Frölundas målkung Victor Olofsson.