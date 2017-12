Så är skadeläget i Färjestad

Artikeln fortsätter efter annonsen

Michael Lindqvist krockade med domaren Mikael Andersson i den första perioden mot Brynäs på annandagen. Lindqvist tvingades bryta matchen och omgående misstänktes att han hade ådragit sig en hjärnskakning.

Det bekräftades av Färjestads medicinskt ansvarige Mattias Hell under onsdagen.

– Han har symptom som vid en hjärnskakning. Han var uppe och här i morse så det är inga dramatiska symptom, men det är en hjärnskakning i alla fall, säger Hell i ett videoklipp på klubbens Twitterkonto.

Per Åslund testade på is under onsdagen och är aktuell för spel mot Malmö – liksom Martin Johansson. Båda spelarna kommer att bedömas under torsdagen och beslut om deras medverkan fattas då.

Backen Anton Grundel är fortsatt satt ur spel med sin hjärnskakning.

– Han mår bättre i vardagen men är inte nära en comeback, säger Mattias Hell.