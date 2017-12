Forward till Färjestad

Artikeln fortsätter efter annonsen

Enligt uppgifter till VF-sporten kommer forwarden Johan Adolfsson, 31, att finnas med i matchen mot Malmö på torsdagen och eventuellt ytterligare en tid.

Det bekräftar nu även Färjestad. Adolfsson knyts upp på ett korttidskontrakt och kommer att finnas med i truppen de kommande två veckorna.

– Som det är nu så måste vi bredda truppen. I det läge vi befinner oss, med spelare på JVM och framförallt för de skador som uppkommit inom de senaste dagarna, så behöver vi göra det här, säger sportchefen Peter Jakobsson till klubbens webbsida.

Johan Adolfsson, som tränade med Färjestad under onsdagen, är för närvarande kontraktslös efter att ha fått lämna allsvenska Vita Hästen nyligen.

Jakobsson beskriver Adolfsson som en hockeyarbetare, en kille som gör ”skitjobbet”.

– Han har både längd och tyngd för att vara med och avlasta. Att sätta juniorer med den uppgiften är inte rättvist, varken för dom eller laget, säger Jakobsson.

Den Örebrobördige forwarden har spelat 101 SHL-matcher för Örebro och 262 allsvenska matcher med Örebro, AIK samt Vita Hästen.

Adolfsson plockas in i truppen på grund av att det för närvarande råder stor forwardsbrist. Michael Lindqvist ådrog sig en hjärnskakning mot Brynäs på annandagen samtidigt som det finns stora frågetecken kring Per Åslund och Martin Johanssons medverkan de kommande omgångarna. Dessutom befinner sig Oskar Steen och Fabian Zetterlund på junior-VM och återvänder först en bit in i januari.