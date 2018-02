Färjestad hade lekstuga hemma mot HV71

Artikeln fortsätter efter annonsen

Period 1

FBK bjöd på en mycket fin startperiod och HV71 blev utspelat långa stunder.

Christoffer Törngren var glödhet. Han inledde med två fina lägen innan han stal pucken i anfallszonen efter nio spelminuter. Törngren gick på avslut, pucken studsade ut till Joakim Nygård som snabbt spelade fram till Linus Persson vars lika snabba avslut var otagbart.

FBK fortsatte sedan att skapa heta målchanser innan rykande färska nyförvärvet Gustav Rydahl bjöd på en imponerande uppvisning efter 13.33. Rydahl fick pucken, gick rakt på mål hårt uppvaktad men sprätte upp pucken bakom FBK-bekantingen Fredrik Pettersson-Wentzel.

Ett riktigt kraftmål av den fysiske Rydahl. Nu kom hans första mål redan i andra matchen. Rydahl gjorde come back i FBK så sent som i lördags.

- Riktigt skönt att få sätta dit de men mål är bara bonus för mig, Jag vet vad jag ska göra här, sade Rydahl till CMore i pausen.

Han stortrivs med att vara hemma i Karlstad igen.

- Ja, jag känner ju stan ganska bra!

Nio sekunder före paussignalen lyckades dock HV och Erik Brännström få in ett synnerligen oförtjänt reduceringsmål.

Period 2

En period som blev mycket händelserik, framförallt mellan spelminut fyra och åtta.

Per Åslund ökade till 3-1 efter 4.05 när han vallade in pucken med hjälp av en HV-klubba. Retroaktivt betalt efter alla missade målchanser i period ett, kan man säga.

Inom loppet av en minut drog FBK så på sig två utvisningar men när även Victor Ejdsell visades ut nio sekunder efter Dick Axelsson missade HV ett fint fem-mot-tre-läge.

Fyra mot tre dög emellertid bra. HV gjorde nämligen 2-3.

Efter 8.26 ökade Oskar Steen till 4-2. Färjestad radade upp målchanser. Det avslutades med att Per Åslund, liksom vid sitt 3-1, klev in från positionen bakom mål. ”PW” räddade men styrde ut pucken till Steen som skickade in den genom en minimal lucka vid första stolpen.

Sett till matchen som helhet kunde FBK:s ledning ha varit betydligt mycket mer betryggande.

Period 3

Färjestad gick in i den tredje perioden med en betryggande 4-2-ledning och spelade därefter ut hela registret under sista 20 minuterna.

Det tog inte mer än 23 sekunder innan nyförvärvet Gustav Rydahl hittade nätet för andra gången i matchen. Martin Johansson hittade in med en puck framför mål och Rydahl kunde ostört styra in femman.

Knappt tre minuter small det i HV-kassen igen. Marcus ”Lilliz” Nilsson passade osjälviskt till Joakim Nygård som enkelt kunde smälla in 6-2.

Sedan var det dags för ännu ett nyförvärv att presentera sig. Morgan Ellis, som gjorde mål i debuten i lördags, fick ett smörpass av Martin Johansson och 7-2 var ett faktum. Ellis nöjde sig dock inte där utan skickade upp en riktigt rökare i krysset bara tre minuter senare, och även här fick Martin Johansson en passningspoäng. Hans fjärde för dagen.

Ellis andra smällkaramell fastställde slutresultatet till utklassningssiffrorna 8-2.