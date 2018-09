Drömstart på säsongen för FBK

Artikeln fortsätter efter annonsen

Färjestad höll på att få en mardrömsstart på säsongen då Markus Svensson sjabblade med pucken bakom mål och HV:s Christoffer Törngren, i fjol i Färjestad, fick öppet mål. Men HV-forwarden höll inne skottet, och Johan Ryno visade fina målvaktskunskaper och räddade avslutet.

Marcus "Lilliz" Nilsson och nye Jesper Olofsson hade Färjestads bästa chanser i perioden men ingen av dem lyckades överlista Felix Sandström i HV-målet.

Och på andra sidan storspelade den debuterande Markus Svensson och tog flera heta HV-lägen i perioden där det var gästerna som tryckte på rejält sista tio.

Men i andra perioden vände Färjestad på spelbilden och tog över allt mer. 16 minuter in i perioden kom till sist utdelningen – och den var vansinnigt vacker.

Joakim Nygård satte fart på kontringen i mittzon och med en enhandsdragning (!) lurade han HV-backen Mikko Lehtonen. Pucken gick sedan på ett snöre vidare till Alexander Johansson och Johan Ryno där den sistnämnde blev Färjestads första målskytt säsongen 2018/2019.

Färjestad fortsatte sedan att trycka på rejält perioden ut och Daniel Viksten, Marcus Nilsson och Oskar Steen hade alla kanonlägen att utöka men 1–0 stod sig perioden ut.

Den ledningen utökades till 2–0 i numerärt överläge halvvägs in i tredje perioden. Då en HV-spelare dessutom tappat klubban spelade FBK i praktiken fem mot tre och Mikael Wikstrand tilläts glida in i slottet och prickskjuta in 2–0 förbi en skymd Felix Sandström.

HV 71 tog sig dock in i matchen igen då man något slumpartat med 5.21 kvar skapade ett jätteläge där Mattias Tedenby på bortre stolpe inte gjorde något misstag utan prickade in reduceringen till 2–1 högt förbi Markus Svensson.

Gästerna fick energi av målet och hade ett avslut i utsidan av stolpen i bytet efter.

Med 1.12 kvar plockade HV målvakten men i stället för att få till en kvittering satte nye Jesper Olofsson, som även hade assist på 2–0-målet, 3–1 i tom kasse med 28 sekunder kvar och säkrade premiärsegern.