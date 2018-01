Jurist på första parkett

Vid 32 års ålder har han redan hunnit med allt från att i Rwanda undersöka folkmords-brottsplatser till att i Washington jobba ihop med president Nixons försvarsadvokat och i New York sitta med i FN:s säkerhetsråd (och backa in i Kofi Annan).

Under jul och nyår hade juristen David Henningsson några veckors ledighet som tillbringades i barndomshemmet i Trångstad utanför Kil.

- Jag har träffat familj och vänner, ätit rustikt bröd, kollat på nån melankolisk serie på SVT och spelat innebandy i Ilandahallen, berättar han.

En stor kontrast mot livet David just nu lever i New York. Där bor han granne med Paul McCartney ("jag har inte sett honom men tjejen jag hyr lägenheten av har gjort det") och är Fulbrightstipendiat vid New York University, på världens högst rankade utbildning inom internationell rätt. Stipendiet sponsras av den amerikanska regeringen och anses vara ett av de mest prestigefyllda stipendieprogrammen som finns. I vanliga fall jobbar David på advokatbyrån Vinge i Stockholm men nu är det ett års fördjupning som gäller.

- Vi sitter mycket i mindre grupper och interagerar med ett dream team av professorer. Det är en speciell tid i USA där många gamla sanningar utmanas och det är intressant att få diskutera detta med professorer som till exempel jobbat för Obama.

På New York University har de fått göra om upplägget sedan Trump valdes, bland annat när de läser om den amerikanska konstitutionen.

- Det har dykt upp så många nya frågor. Bland annat avseende bestämmelserna kring hur man kan avsätta en president, och presidentens befogenheter när han vill pusha på gränserna för ämbetet.

David ser tydligt skillnaden från när Obama valdes hösten 2008. Då befann han sig i Washington, som utbytesstudent med praktik på byrån McManus, Darden & Felsen. ("Den praktikplatsen var något av en dörröppnare. Jag överträffade mig själv på intervjun och fick bra kontakt med mannen som var Nixons försvarsadvokat i samband med Watergate-skandalen. Under praktiken assisterade jag honom. Det var mycket affärsjuridik och jobb för den amerikanska regeringen. Byrån var regeringens juridiska ombud i vissa större upphandlingsprojekt, såsom flygplatser och kraftverk").

När Obamas seger offentliggjordes var David på plats utanför Vita huset. Han beskriver hur främlingar kramades, gjorde high five och vevade ner rutorna i segeryran.

- Det kändes så tydligt att något helt nytt var på väg att hända, att det skett ett oåterkalleligt framsteg för minoriteterna. Nu råder i stället en väldig frustration. Ändå är det samma USA som röstat fram båda presidenterna. Det är ett extremt polariserat land.

Faktum är att David inte har träffat en enda person i New York som säger sig vara Trump-supporter. Därför reste han i somras runt i Kentucky, Ohio och Indiana för att få se en annan verklighet. Han träffade massor av människor med skägg som odlade grönsaker och bryggde öl – precis som alla hipsters i Brooklyn.

- Människor är sällan så olika som man kan tro, men det finns en stor misstänksamhet gentemot varandra. Olika grupper skulle behöva umgås lite mer, konstaterar David.

Som nämndes i början var David tidigare reporter på VF. Under gymnasietiden följde han med en kompis upp på sportredaktionen och fick extrajobb direkt. Innan han beslöt sig för att plugga juridik i Lund fanns tankar på att bli journalist. Under somrarna hägrade sommarvikariat som allmänreporter på VF.

Bland annat gjorde han intervjuer med Inga-Britt Ahlenius (i FN-skrapan, när hon tjänstgjorde som en av FN:s högsta chefer) och Margot Wallström (när hon var EU-kommissionär).

Ryktet säger att Margot Wallström sedan ringde upp och erbjöd dig praktik?

- Njae, men hon ringde upp och frågade hur tankarna gick. Vi hade ett långt samtal eftersom hon märkte att jag var intresserad av internationella frågor.

Fem år efter intervjun med Inga-Britt Ahlenius var David tillbaka i samma byggnad. 2012 fick han nämligen en annan prestigefylld praktikplats, som assisterande attaché vid Sveriges FN-representation. En gång tog han ett steg bakåt, gick in i någon, vände sig om och såg att denne någon var FN:s före detta generalsekreterare Kofi Annan.

Praktikanterna inom FN får ta stort ansvar, så David satt med på första parkett och bevakade möten i FN:s säkerhetsråd. Uppgiften var att skriva rapporter till utrikesdepartementet i Stockholm och till aktuella ambassader. Detta var under kulmen av den arabiska våren och det hölls många krismöten.

När David fått inblick i frågor som handlade om liv och död, blev han angelägen om att försöka fortsätta påverka.

- Det var intressant att få observera diplomater. Kvinnor och män i kostym kan komma ganska långt – men det är de på marken som gör det verkliga jobbet.

Därför tvekade han inte, när han var tjänstledig från Vinge för att sitta ting vid Stockholms tingsrätt, att åka ner till Rwanda och följa i folkmordets fotspår – inom ramen för en av de största rättegångarna i Sveriges historia. Med i gruppen var bland andra Thomas Bodström. David och juristkollegorna hörde omkring 60 vittnen och undersökte brottsplatser på landsbygden. Även om det är ett av de mörkaste kapitlen i världens historia, finns det några minnen att skratta åt. Till exempel när David och två domare befann sig i djungeln mellan Rwanda och Kongo, och plötsligt hörde ett prassel...

- En stor gorilla kom skenande och jag följde instruktionen från vår guide och satte mig ner. Mycket riktigt – gorillan tvärnitade ett par meter ifrån mig och guiden utväxlade ljud med den. När jag frågade vad han sagt, svarade guiden att han frågat "are we cool?", varpå gorillan svarat "we´re cool".

David säger att många nog har föreställningar om att jurister har ett högtravande språk. Enligt honom är det precis tvärtom – åtminstone bland de riktigt duktiga juristerna. Han är övertygad om att bakgrunden som journalist hjälper honom där. Att ta in information, sovra och presentera den för en målgrupp är något han alltid varit van vid.

Till hösten är David Henningsson tillbaka på advokatbyrån i Stockholm.

Hur ser planerna ut sedan?

- Först och främst vill jag fortsätta i Stockholm och försöka bli lika bra som många av de jag arbetat med. På lång sikt vore det kul att skriva en bok också. Jag har en idé, en skönlitterär sådan som inte har något alls med juridik att göra.

Profil

Namn: David Henningsson.

Ålder: 32 år.

Bor: Just nu på Manhattan, annars på Södermalm. Kommer från Trångstad, Kil.

Familj: Pappa Hans, mamma Kerstin, systrarna Sofia och Emma.

Gör: Studerar internationell rätt vid New York University. Har till vardags jobb som biträdande jurist på advokatfirman Vinge.

Intressen: Fotboll, film, foto och lyssna på musik.

Kuriosa: Det är många Fulbright-alumner som vunnit Nobelpriset. Därför fick David delta i Nobelfestligheterna 2016.