Så hög blev flygets rekordsiffra

Den 11 december förra året passerade flyglinjen mellan Torsby, Hagfors och Arlanda sitt tidigare rekord på 6 683 passagerare från år 2000. Nu har man räknat ihop det totala antalet flygresenärer under 2017 och fått fram en ny rekordsumma.

Totalt blev det 6 920 passagerare som flög med linjen under rekordåret. Man spräckte alltså inte 7 000-gränsen, men man jobbar på för att slå rekord även under 2018 och lär då ha goda möjligheter att ta sig in i 7 000-passagerarklubben.

Flyget har visat en uppåtgående trend i flera år och en av de viktigaste förklaringarna till framgångarna är en pålitlig aktör i form av AIS Airlines.

Snart väntas besked om flyglinjens framtid komma, och som vi har rapporterat tidigare ser det positivt ut inför nästa upphandling från Trafikverket.

