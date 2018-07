Oviss väntan för de evakuerade

Artikeln fortsätter efter annonsen

Han vill inte säga att man har branden under kontroll, men man har åtminstone ringat in den och förväntas kunna börja släcka den under dagen.

– Med stor försiktighet, vi har träd som börjar rasa ned. Vår fiende just nu är blåsten och att det är så torrt. Vi vattenbombar oavbrutet. Det är så det ser ut just nu, någon prognos har jag inte, sade han strax efter elva på måndagsförmiddagen.

Den extremt låga luftfuktigheten är också problematisk, vilket han berättade mer om när han, tillsammans med socialtjänsten på Hagfors kommun, träffade ett 25-tal av de som evakuerades från sina hem och sommarstugor på söndagskvällen.

Håkan Finnkvist kunde inte lämna några besked kring när man kan tänkas häva evakueringen och mer information lämnas under ett nytt möte på eftermiddagen.

Men att evakuera fler är inte aktuellt i dagsläget.

– Inte som det ser ut nu, nu blåser det åt samma håll som i går. De som är i farozonen är borta redan, säger han.

Och ni vill inte ha hjälp från frivilliga, varför?

– Nej, vi har diskuterat det lite och i och med att det blåser igen så är vi rädda för att folk ska bli skadade, så det är lite vanskligt. Vi har tagit beslut på att vi kör på med utbildat folk nu, så får vi se senare, säger han.

I dagsläget är det ett 50-tal brandmän och militärer som bekämpar branden och man arbetar i tolvtimmarspass. Det brandhärjade området sträcker sig på en yta på tre gånger två kilometer.