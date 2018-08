Elev åtalas för hot mot rektor

Artikeln fortsätter efter annonsen

I mars skrev VF om att Älvstrandens bildningscentrum haft problem med en grupp elever under en tid och att väktare patrullerade skolan under dagtid. 18-åringen var avstängd från skolan och klev denna dag in på rektorns rum där han satt upptagen och krävde att få prata med denne. När han fick vänta i korridoren uttalade han hot mot rektorn till en annan ur personalen. 18-åringen ska ha hotat att döda rektorn, vilket han senare i förhör erkänner att han sagt, men menar att han var arg just då men inte menade något illa. Han förnekar därför brott.