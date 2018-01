Knivskuren är livshotande skadad

Artikeln fortsätter efter annonsen

Tidigt på nyårsdagens morgon larmades polis om ett bråk på en adress i Slottsbron. Väl där fann polisen 22-åringen svårt blödande i trapphuset, enligt uppgift fortfarande med knivblad fast i buken. Hans skador bedöms som livshotande.

Tre män i 20-årsåldern anhölls under söndagen, två av dem misstänkta för försök till dråp. Inledningsvis var även 22-åringen anhållen för grov misshandel men åklagaren hävde anhållandet under söndagseftermiddagen. Bråket ska ha involverat även ytterligare personer och ska ha startat under en bussresa tidigare under kvällen.