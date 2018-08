Rafinha till United

Artikeln fortsätter efter annonsen

Efter succén under vårsäsongen i division 1 har Carlstad United förstärkt truppen inför hösten – för att kunna fortsätta tampas i toppen.

Sedan tidigare har franske backen Thomas Boulestix och offensive mittfältaren Ramez Matti värvats in.

Nu kommer även Rafinha.

Men det handlar inte om den tidigare Barcelonaspelaren Rafael Alcântara do Nascimento utan en 21-årig ytter vars namn egentligen är Rafael dos Santos da Silva.

"Rafinha har tillhört Ceará Sporting Club i brasilianska Serie A och var under våren utlånad till Boa Esporte i Serie B. Han är en teknisk spelare med bra fart, som passar bra in i CU:s sätt att spela. Det ska bli spännande att se vad Rafinha kan tillföra under hösten och vi hälsar honom välkommen till Carlstad United", skriver klubben i ett pressmeddelande.

Rafinha, som blev klubblös i juli, är glad över att komma till klubben.

”För mig är det en stor möjlighet att få komma till Carlstad United och spel i Europa. För mig är fotboll det viktigaste och jag ska göra allt för att laget ska lyckas. Jag har hunnit med några träningar och det finns manga bra spelare i laget. Tränarna har tagit emot mig på ett bra sätt och gjort att jag känt mig välkommen", säger han i pressmeddelandet.

Tränaren David Ekelund ser fram emot att se 21-åringen i truppen.

”Rafinha är en riktigt spännande spelare med bra fart, fysik och teknik som passar in väldigt bra i det sätt vi vill spela fotboll. Då vi haft lite skadebekymmer på några offensiva spelare ville vi förstärka truppen för att ge oss fler alternativ under den tuffa och spännande höst som ligger framför oss. Det är en skicklig spelare som kommit in, sedan är det ju som med alla nyförvärv att det kan ta lite tid att få dem att hitta rätt i vårt sätt att spela och hitta relationer med övriga spelare på planen, men det hoppas och tror vi ju såklart går så fort som möjligt", säger han i pressmeddelandet.