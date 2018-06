Mallbacken tappade segern i slutminuterna

Artikeln fortsätter efter annonsen

Stärkta av två raka segrar gick Mallbacken in i matchen mot Umeå med självförtroende. Det började också bra för hemmalaget. Efter en rad halvchanser under den första halvtimmen så damp bollen ner framför Emma Sahlströms fötter efter 32 minuter. Högermittfältaren tvekade inte utan klippte till från en bra bit utanför straffområdet, och fick se bollen segla in i högra hörnet. Målet var Sahlströms första för säsongen.

– Det var en bra träff får man säga! Alltid roligt att göra mål, så det kändes jättebra när den gick in, säger Sahlström.

– Vi spelade bra i första halvlek, framför allt på offensiv planhalva. Vi hade chanser och borde kanske ha gjort ett mål till innan paus, säger tränaren Filip Rinstad.

1-0 stod sig in dock fram till halvtid.

I andra halvlek spelade Umeå upp sig och försökte vaska fram ett par chanser. Närmast var dock Mallbacken att göra 2-0. Emmie Johansson prickade ribban från nära håll efter 62 minuter.

– Umeå ryckte upp sig andra, och sista 20 minuterna var dem riktigt bra. Men återigen så borde vi ha satt dit en boll och avgjort matchen, säger Rinstad.

I stället skulle Umeå få sista ordet. Inhopparen Zabibu Nduwimana sprang i från hemmaförsvaret och placerade dit utjämningen fem minuter från slutet. Umeå tryckte även på för ett segermål efter det, men matchen slutade 1–1.

– Vi gjorde inte vår bästa match om man säger så. Det är aldrig kul att tappa en ledning, men det är en poäng i alla fall. Så får man se det, säger Sahlström.

Vad tycker du saknades i ert spel i dag?

– Vi var inte först på andrabollarna och var inte riktigt där i närkampsspelet tycker jag.

Även tränare Rinstad höll med om att andrabollsspelet lämnade en del att önska.

– Rent taktiskt får vi emellanåt för långt lag, och där tappar vi andrabollsspelet tycker jag. När vi under perioder i matchen vann de bollarna styrde vi matchen, men så fort vi förlorade de duellerna så tog Umeå över, som under de sista 20 minuterna.

Mallbacken ställs i nästa match mot Lidköping på bortaplan.