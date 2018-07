Lindells drömmål hjälpte inte

Artikeln fortsätter efter annonsen

Erik Lindell chockade storpubliken på Örjans Vall med sitt 1–0-mål redan innan matchklockan hade slått en minut. Ytterbacken – liksom hela Degerforsförsvaret– stod upp starkt mot ett offensivt Halmstad som ägde mycket boll under den första halvleken.

1–0 stod sig dock i en halvlek där DIF:s defensiv var en stor bidragande faktor till resultatet.

– Det kändes som att vi låg tajt och hade även en ledning att spela på vilket gör att vi kan spela lite på kontringar och gör det också helt okej under den första halvleken, samtidigt har Halmstad mycket boll, säger Lindell.

Ytterbackens drömmål efter 50 sekunder var annars halvlekens höjdpunkt.

– Jag fick på en bra träff så man kan väl säga att det var ett halvt drömmål i alla fall. Det var snyggt kan jag erkänna.

I den andra halvleken var det Halmstad som gick på rus inför de 4 303 åskådarna. Kvitteringen från halländarna kom efter att Oliver Ekroth blev liggandes i straffområdet efter en brytning – men spelet fortsatte och till slut kunde Koseku Konishita rulla in 1–1 i den 58:e minuten.

De sista 45 minuterna bjöd på en matchbild där det var Halmstad mot Dario Miskic i Degerforskassen.

– Vi blir alldeles för låga, där måste vi kunna ha ett eget spel och det är där som det brister lite för oss. Har du ledningen så blir det lite naturligt att man faller tillbaka oavsett, säger Erik Lindell.

HBK:s båda mål såg näst intill identiska ut. Både 1–1 och 2–1 kom via inspel i boxen och ett avslut som gick in via en överlistad Dario Miskic och ett stillastående DIF-försvar.

– Det blir lite för passivt, sedan har de lite tur med något av målen där det blir flipperspel och bollen studsar både en, två och tre gånger innan den går in. Samtidigt är det ett litet för dåligt försvarsspel från vår sida.

När Degerfors såg ut att ha klarat av den värsta anstormning kom i stället Halmstads ledningsmål i den 84:e minuten.

– Det kändes väldigt tungt såklart, vi får en bra start men lyckades inte rida vidare på den vågen. Så länge vi har en poäng så är det ingen fara, det är ändå en svår bortamatch mot ett lag som är tippade att vara i toppen. Sedan är det såklart tungt att vi tappar, hade vi vunnit eller tagit en poäng så hade vi hakat på i toppen, nu hamnar vi i lite ingenmansland.

Hur blir omställningen att gå från att försvara i 84 minuter till att forcera för ett mål i slutet?

– Det är inte så svårt egentligen, det är bara att flytta upp och chansa med att slå lite längre bollar och kämpa sig till en målchans. Sedan är det klart att det blir en jobbig matchbild så sett.

Omställningsspelet kretsade annars mycket kring Erik Lindell som såg pigg ut under stora delar av matchen.

– Jag fick väldigt mycket ytor under första halvlek och kom högt på högerkanten. Det fanns ytor även i andra men jag hittade inte lika mycket bollar. Jag tycker att jag gör en helt okej insats men det spelar egentligen ingen roll om vi inte vinner.