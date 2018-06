Frick förlänger med Elfsborg

Per Frick förblir Elfsborg trogen.

Det var för nio år sedan som Elfsborg värvade Per Frick, som har Kils AIK som moderklubb, från FBK Karlstad där han som 17-åring redan slagit sig in i A-laget.

Och nu står det alltså klart att nio säsonger blir till minst tolv efter att Frick, som gjort två mål i år, förlängt sitt kontrakt till hösten 2021.

– Det känns självklart jättebra att ha fått till den här förlängningen. Jag vill vara kvar i Elfsborg och uppenbarligen vill föreningen fortsätta jobba med mig, så allt är kanon, säger Per Frick till klubbens sajt och fortsätter:

– Elfsborg är verkligen hemma för mig och jag trivs så himla bra i föreningen, staden Borås och med allt runtomkring. Det var ett lätt beslut att ta med förlängningen, helt klart, säger Frick.

Värmlänningen är förhoppningsfull inför vad han och klubben ska kunna uppnå under de säsonger som kontraktet sträcker sig.

– Jag både tror och hoppas att vi får igång vårt spel ännu mer nu när allsvenskan drar igång igen, och även längre fram i tiden så känner jag att vi kommer kunna vara med och utmana. Jag är övertygad om att allt det nya som kom in i år kommer falla väldigt väl ut i framtiden. Det är en resa som jag vill vara med på, säger Frick.

Elfsborgs nye manager Jimmy Thelin är nöjd med att få ha värmlänningen kvar.

– Per Frick är en spelare som vi tror mycket på, så det är mycket glädjande att han och föreningen är överens om en kontraktsförlängning. Han har redan visat mycket bra, och jag vet att det finns ännu mer att plocka ut, säger Thelin och fortsätter:

– Per förkroppsligar Elfsborgskulturen med sitt hårda arbete och lojalitet, och han hanterar det ansvar som följer med det på ett väldigt bra sätt. Han är här för att bidra och det visar han på varje träning, säger Thelin till sajten.

Nöjd är även klubbchefen Stefan Andreasson.

– Per är en egenfostrad spelare som har gjort det bra under en längre tid. Vi har haft en bra dialog med honom under en längre tid och är nu nöjda med att avtalet är klart, säger Stefan Andreasson.