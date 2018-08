Vapen och ammunition stulna ur villa

Artikeln fortsätter efter annonsen

– Det handlar om ett antal vapen. Det exakta antalet vill vi inte gå ut med, säger Tommy Lindh, pressinformatör vid polisens region Bergslagen.

Den boende i villan har inte varit hemma under natten, och gärningsmännen har då passat på att ta sig in i huset via en gammal köksingång.

Är det jaktvapen som stulits?

– Det är min uppfattning, ja.

Det var på tisdagsmorgonen oklart om gärningsmännen brutit upp det vapenskåp som de stulna vapnen förvarades i eller om de tagit med sig hela vapenskåpet.

– Vi är på väg dit nu och får kontrollera det.