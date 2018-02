FBK har gjort klart med ny back

Artikeln fortsätter efter annonsen

Den nya backen är Morgan Ellis, Skellefteå AIK, 25 år.

– Det är en reslig back, rightare, som inte riktigt kommit till rätta i Skellefteå. Nu vill han fortsätta sin karriär här hos oss och vi tycker att det är en spelare som kan komma att göra ett bra jobb hos oss, säger sportchef Peter Jakobsson.

Ellis, 186 lång och 96 kilo tung, är 25 år och har, innan han kom till Sverige, spelat största delen av sin karriär i AHL. Där har han tillhört Montreal Canadiens organisation och har mestadels spelat i Hamilton Bulldogs.

Morgan Ellis ska enligt ett pressmeddelande från klubben komma till Karlstad redan under tisdagskvällen. Kontraktet med honom gäller säsongen ut.

– Jag har ju bara varit där en gång, lite snabbt som det blir på en bortamatch. Men det jag såg gillade jag och Löfbergs Arena ser ju helt fantastisk ut. Det här blir en nystart som jag verkligen ser fram emot, säger Ellis.

Under sina år i Hamilton Bulldogs var han lagkamrat med FBK:s tidigare lagkapten Magnus Nygren.

– En mycket trevlig kille som pratade väldigt gott om Karlstad och Färjestad. Dessutom var jag hans taxichaffis där borta, säger Ellis i pressmeddelandet.

Nuvarande säsong startade i Skellefteå där han spelat 39 matcher och gjort 5 passningspoäng.

– Morgan Ellis är en spelare som kommer att passa väldigt bra in hos oss med tanke på vår situation på just backsidan. Vi är glada över att det gått att hitta en lösning så pass snabbt. Det känns också tryggt att få in en spelare som spelat i SHL under säsongen och på så sätt vet vad det handlar om, säger Jakobsson.

På forwardssidan fortsätter Jakobsson och gänget att söka spelare som de tycker kan komma att passa in i lagbygget och göra nytta.

– Vi kollar av hur läget ligger därute och ser vilka spelartyper som kan tänkas dyka upp. Därefter gör vi en bedömning om det kan komma att bli aktuellt, säger Jakobsson.