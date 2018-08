Flower power med Children of the sün

Artikeln fortsätter efter annonsen

”De är här i dag, men i morgon ska de dö”, hippiebudskapet 2018 är tydligt när Children of the sün står på scen under Arvika Hamnfest - murar borde rivas inte byggas. Ett budskap som tar ton i Like a sound halvvägs in i spelningen. En spelning som bärs fram av progressiv rock klädd i franskantade västar, hattar och blomkransar. Jimi Hendrix är ett av smultronen från 70-talet som influerar låtarna i ett snyggt gitarriff tillsammans med en orgel som andas Deep Purple. Det går en tydlig musikalisk ådra i den unga septetten. De bygger delar av musiken på rytmik som kräver samspelthet där sångerskan Josefina Berglund Ekholm håller i taktpinnen och visar prov på ett brett omfång. Men bortsett från Sun child där tempot sänks och man stillsamt kan njuta av musiken, hålls energinivån hög utan några större växlingar och jag kommer på mig själv med att fundera på om man bytt låt eller inte. Scenspråket och mellansnacket känns inövat och det blir lite teater över det hela. Men äktheten i orden går det ändå inte att missta sig på och när vi närmar oss slutet av spelningen generas jag inte längre av att ”vi alla är barn under solen”, kanske beror det på att den där pinnen hålls allt stadigare och orden väger tyngre. Jag ser fram emot att se vilken form diamanten tar sig när bandet har slipats om några år och det blir tydligare vilken färg den tar sig. Och frågan är om inte den där ådran står sig utan hattar och blomkransar? Inledande Her game är den låten som mest får min kropp att bryta vertikalen och när Children of the sün säger hej då med ännu ett hopp om peace and love, är jag kanske ännu långt ifrån Woodstock men med barfotafötter så snart jag lämnat scenen.

Fakta:

Extra bra: Den tydliga musikaliteten i bandet

Mindre bra: Scenspråket aningen stelt

Betyg: 3