Blues ger energi och hopp mot MS

Göte Eriksson förskönar inte verkligheten i något avseende, så varför inte göra det bästa av tiden.

– Det här blir åttonde galan. Den kommer folk att gilla. Jag siktar på tioårsjubileum innan jag ger mig.

Om ens det blir gränsen.

– Först tänkte jag att det blir några galor, innan de självdör.

Men publiken har kommit, och festivalen till förmån för forskningen kring MS har dragit in mer och mer pengar. Två gånger har Göte öronmärkt intäkterna till lokala ändamål

– Totalt över 400 000 kronor, konstaterar Göte.

Det som i någon mån kan gynna MS-drabbade anser han vara värt att beakta.

– Det kanske inte hjälper mig, men kan hjälpa andra.

Energi är ett nyckelord, även på scenen. Med enbart band som inte deltagit tidigare: Blue Wheel Blues Band, Mississippi Mud, Children of The Sun och The Chickpeas Band.

– Jag är visserligen bluesnörd och väljer den musik jag vill höra, säger Göte.

– Men lite mainstream tillåter jag mig. Piteåbandet Chickpeas spelar varken rock eller blus, men desto bättre americana.

Han måste ju få rodda lite som han vill med galan som blivit en succé och som fått ett datum den förtjänar, före Arvika hamnfest.