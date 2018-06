14-årig flicka fortfarande försvunnen

En 14-årig flicka som anmäldes försvunnen under måndagen är fortfarande borta. Under dagen väntas polisen efterlysa henne.

Under tisdagskvällen återfanns den kvinna i 20-årsåldern som varit försvunnen i flera dygn. Däremot är en 14-årig flicka, också hon hemmahörande i Arvika, fortfarande försvunnen. 14-åringen saknades i hemmet under måndagskvällen och tros ha begett sig neråt i landet. Under eftermiddagen väntas polisen i Värmland efterlysa henne. Det misstänks inte ligga något brott bakom försvinnandet.