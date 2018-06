Drömmen om ännu ett guld lever

Carlstad Crusaders var illa ute i semifinalen mot Uppsala 86ers och såg ut att missa sin första final sedan 2008.

Efter ett nageltbitande sekunddrama vann dock storfavoriten med 50–43 och drömmen om ett nionde raka SM-guld lever

– Det är som vi säger i USA, it ain't over until the fat lady sings, säger svenskamerikanen Philip Juhlin.