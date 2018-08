Crusaders hårda kritik mot kommunen

Artikeln fortsätter efter annonsen

VF-sporten berättade tidigare i somras om hur Carlstad Crusaders anser att den nya arenaplanen som har tagits fram för Norra fältet borde göras om – och riktade skarp kritik mot de träningsförhållanden som klubbens lag har.

Nu har klubben skrivit ett öppet brev till politikerna i Karlstad samt media där de belyser stora problem.

"Lagens förutsättningar liknar som något hämtat ur Korpen", skriver klubbdirektören Robert Sundberg bland annat.

Här följer utdrag ur det öppna brevet:

"Totalt har vi upp emot 200 barn och ungdomar aktiva i föreningen – förutom våra tre seniorlag. Trots allt det här liknar lagens förutsättningar som något hämtat ur Korpen. Regementets IP är tyvärr en dålig ursäkt till fotbollsplan som ökar skaderisken rejält för våra spelare.

Regnar det inte blir planen stenhård och dammig och kommer det nederbörd förvandlas ”gräset” snabbt till gyttja. Under hösten måste träningar flyttas eftersom det saknas ljus. Omklädningsrummen är för slitna, små och saknar duschmöjligheter. När vi arrangerar hemmamatcher på Regementets IP får domare och gästande lag byta om 800 meter bort.

Denna sommar har gjort att planen är utdömd som matcharena, vi har fått ambulera bland olika planer varje helg, men för träningarna finns inga alternativ, utan där har våra damer och ungdomar tvingats träna på en totalt slutkörd Regementets IP.

För att bygga en förening och skapa lagsammanhållning så krävs fler yttre förutsättningar. Och för att bygga vidare och utveckla ett framgångskoncept som Carlstad Crusaders behövs förutsättningarna skruvas upp ytterligare. En elitförening kräver utrymmen som matchar ambitionsnivån.

Och trots de nya arenaplanerna på Sannafältet kvarstår en hel del frågetecken. Frågor som ställts, men där svaren uteblivit.

Kommer det finnas fasta linjer för amerikansk fotboll, kommer planen vara upplyst och uppvärmd? Kommer det finnas läktare? Kommer det skapas förutsättningar där en trupp av 40 spelare med utrustning får rimliga utrymmen för att byta om? Enligt planen kommer det dessutom vara 250 meter mellan planen och omklädningsrum för spelare att gå med utrustning till träningar och för att förflytta sig under match. Samma problematik gäller för publiken när det kommer till toalettbesök och besök i en kiosk.

Kommer det finnas tillräckligt stora mötesrum där teorigenomgångar (hålls flera gånger i veckan under säsong)? Under vintern har vi dessutom en sex månader lång försäsong – nu är vi förpassade att träna efter klockan 20.00 på vardagar och helger. Inte minst kännbart för våra ungdomar som inte kan träna så sena tider. Tre träningar under helgen är helt enkelt inte hållbart för våra unga spelare.

Och det kanske mest beklämmande – att start för byggnation ska vara 2020 och vi vet inte när de kan tänkas vara klara. Våra behov är akuta och finns nu. Och fanns för ett, två och tre år sedan…

Vi ber er, tänk över detta beslut, inled en planläggning redan i år och en byggstart och färdigställning under 2019 med våra önskade lokaler i anslutning till vår plan.

Till sista ska det poängteras att Carlstad Crusaders presenterat egna förslag – detalj- och finansieringsmöjligheter. Vi har på något sätt inte tänkt luta oss tillbaka och förvänta oss att allting ska serveras på ett silverfat.

Carlstad Crusaders har lika höga ambitioner vid sidan av planen som på den.