Olsson laddar inför OS

Artikeln fortsätter efter annonsen

Storslalomspecialisten vann parallellstorslalomtävlingen i Alta Badia strax före jul. Därefter åkte han hem till Köla i Värmland för att fira jul.

– Jag hann verkligen njuta av segern, det var det positiva med att vara ledig så pass länge, säger han.

Julledigheten blev längre än planerat då ett träningsläger i Trysil, Norge, snöade bort i mellandagarna. Han åkte därför några dagar tidigare än tänkt ner till Montafon i Österrike för att sätta igång med skidträningen inför lördagens världscuptävling i Adelboden.

Även om parallellvarianten av storslalom inte går att jämföra med en vanlig storslalomtävling tror han att segern gav honom ett tillskott av självförtroende.

– Det blir ju inget kvitto på att din vanliga storslalomåkning plötsligt är mycket bättre, men segern i sig tror jag att jag kan dra nytta av, säger han.

Olsson har varit topp-tio (nia, nia, sexa) i säsongens första storslalomtävlingar. Och det finns förhoppningar om bra resultat även på lördag. Dels för att han fått vinnarkänsla, dels för att Chuenisbärgli-backen i schweiziska Adelboden är en av Olssons favoriter.

– Backen har så här långt varit schysst mot mig, jag kom sexa i fjol och har topp 15-resultat som då varit bra resultat för mig, säger han.

– Jag tycker att backen passar mig ganska bra och backkaraktären är rolig att köra.

Han säger att det flacka mittenpartiet passar honom fint.

– Där kan jag driva på hårdare. Och brantåkningen på slutet, som är trixigt och väldigt speciellt, passar nog mig ganska bra. Jag gör ofta hyggliga avslutningar där.

OS i februari är förstås det stora målet för säsongen. Att det bara är två storslalomtävlingar före Pyeongchang-spelen, förutom Adelboden en tävling i Garmisch-Partenkirchen den 28 januari, tycker Olsson bara är bra.

– För att lyckas med formtoppningen in mot OS tycker jag att uppehållet mellan Adelboden och Garmisch är nyttig för mig. Januari brukar vara bra för mig om jag sedan ska lyckas med tävlingarna i slutet av säsongen. Då får man in en hel del träning, förhoppningsvis en del tuff och ganska högkvalitativ träning in mot Garmisch. Det är sådant som kan göra att jag kan hitta en annan växel i skidåkningen, säger han.

Olsson var borta hela säsongen 2015–2016 på grund av en korsbandsskada. Han körde hela förra säsongen, men hämmades av smärtor i knät och i somras genomgick han en operation för att ta bort ärrvävnad.

Nu är problemen helt borta.

– Jag har kunnat träna precis som jag velat, och det har varit det skönaste – att kunna förbereda sig precis som man tänkt sig.