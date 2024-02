Vännen om Georg Riedel: ”Jag ska göra allt jag kan för att hylla hans minne”

Född: 1934 i den tjeckiska staden Karlovy Vary (Karlsbad).

Bakgrund: Kom till Sverige som fyraåring tillsammans med sin syster och sin mamma som var judinna och barnläkare. Fadern, arkitekt och socialdemokrat, hade åkt tidigare till Sverige för att leta jobb.

Gick Adolf Fredriks sångklasser, därefter Musikhögskolan.

Barnvisor: Gjorde musiken till Olle Hellboms filmer om Emil och de flesta av låtarna till Pippi. De visor som han tycker bäst om själv är ”Fattig bonddräng” och ”När mamma var liten”, båda ur Emilfilmerna. Har också gjort barnvisor till text av bland andra Barbro Lindgren, Lennart Hellsing och Ulf Stark.

Jazz: Har spelat bas med bland andra Jan Johansson, Arne Domnérus, Lars Gullin, Jan Allan och Rune Gustafsson.

Priser: En lång rad, bland annat två Grammis samt Evert Taube-stipendiet. År 2020 valdes han in i Swedish Music Hall of Fame och så sent som i fjol tilldelades han barnkulturpriset Alfons-Bokalen.

Förutom barnmusiken och jazzen komponerade Riedel även konstmusik, bland annat en opera efter August Strindbergs ”Hemsöborna” och körmusik till texter av Tomas Tranströmer.

(TT)